Grande Fratello Vip | il gesto di protesta del padre di Antonella Fiordelisi dopo l' esito del televoto

Nel corso della ventottesima puntata delVip , andata in onda ieri, 16 gennaio 2023, il televoto ha decretato l'eliminazione di Dana Saber che era in nomination con Nicole Murgia e Nikita Pelizon . Gf Vip, il padre di ...Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Vip' visto da 2.570.000 telespettatori (share del 19,64%). Terzo posto per 'Report' che su Rai3 ha totalizzato 1.483.000 telespettatori e ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Fiordelisi e l’irsutismo (voto 9), De Pisis wannabe Zorzi (voto 4) Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il terzo episodio della fiction ‘Il nostro Generale’ seguito da 3.564.000 telespettatori pari a uno share del 18,78%. La miniserie che ha visto Sergio ...Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Daniele Dal Moro ha rivelato il suo reale pensiero su Oriana Marzoli.