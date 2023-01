Grande Fratello Vip 7 | eliminato 28a puntata 16 gennaio | tutte le percentuali

Corriere della Sera

Ascolta questo articolo Durante i primi giorni di gennaio Alberto De Pisis , per la prima volta nella Casa del 'Vip', ha ammesso di provare dei sentimenti per Edoardo Donnamaria , nonostante l'interesse del vippone nei confronti del volto di 'Forum', in realtà, era molto evidente da alcune ...Ascolta questo articolo Nella prima parte della settima edizione del 'Vip ', il reality show in onda su Canale 5, il rapporto tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti è stato molto normale, in cui le due si sono sempre considerate delle importanti amiche e ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Fiordelisi e l’irsutismo (voto 9), De Pisis wannabe Zorzi (voto 4) Lunedì 16 gennaio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andata in onda di una nuova puntata del Fratello Vip. A condurre Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti… Leg ...Alfonso Signorini in apertura della puntata di ieri lunedì 16 gennaio 2023 del Grande Fratello Vip 7 parla del caso del momento fuori dalla casa, la fine del rapporto tra Shakira e Piqué e i gesti ...