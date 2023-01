Governo | solo 5 componenti per ora hanno presentato dichiarazione patrimoniale

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Sono soltanto cinque per ora idelchela loro. Si tratta dei ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida; dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Frattin; dell'Università, Anna Maria Bernini; e della Famiglia, Eugenia Roccella. Quest'ultima, che tra i cinque ha l'imponibile più basso con 47.690 euro, registra tuttavia un consistente portafoglio azionario, con partecipazioni, tra l'altro, in Intesa San Paolo, Eni, Generali, Unipolsai. Dichiara infine la proprietà di due fabbricati. Nulla a che vedere con il patrimonio immobiliare di Bernini, proprietaria di 3 fabbricati e comproprietaria di 11 e di 4 terreni. Ad essi si aggiunge un'automobile Smart coupè del ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Agenzia Italia

...nazionale nonper le notevoli proporzioni economiche, ma anche per l'impatto rilevante che ha sulla sopravvivenza delle aziende del medical devices. Con il Decreto Aiuti Bis, varato dal...... dal Congo alla pace fragile dell'Etiopia L'instabilità non deriva "" dalla proliferazione di ... L'Etiopia sta tentando un processo di pacificazione dopo gli anni di guerra civile fra ildi ... Non solo Lambrecht, il governo 'semaforo' tedesco scricchiola ancora Così non va. La Cei fa sentire la sua voce contro il decreto legge relativo alla gestione dei flussi migratori al momento presso le ...