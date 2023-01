Gotham Knights | il trailer della nuova serie DC

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 gennaio 2023) The CW ha pubblicato un nuovodiDC prodotta da The CW, nel quale Harvey Dent dà la caccia all'assassino di Batman.The CW che non sarà legata all'omonimo videogioco e che arriverà sulla rete il 14 marzo, ha un nuovo. Lo show si mostrerà ai fan nella stessa serata in cui tornerà sul piccolo schermo Superman & Lois. In unche mostra un Harvey Dent alla ricerca del vero assassino di Batman, vengono presentati gli eroi adolescenti che saranno al centro, tra cui la figlia di Joker e Robin. All'interno di, come riportato da CBM, "sulla scia dell'omicidio ...