Golf | DP World Tour | ad Abu Dhabi il primo appuntamento con le Rolex Series | presenti i due Molinari e Migliozzi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Superata la Hero Cup, torneo a squadre alla sua prima edizione, è tempo per iltorneo “convenzionale” del 2023 sul DP. Si inizia subito “col botto”, con il prestigioso AbuHSBC Championship, torneo dal ricchissimo montepremi (9 milioni di dollari) che verrà disputato sul suggestivo percorso dello Yas Links, nella capitatale degli Emirati Arabi Uniti. Il torneo di Abusarà ilevento stagionale delle, sezione che comprende i cinque tornei più ricchi e prestigiosi del, tra cui anche l’Hero Dubai Desert Classic, in programma la settimana prossima. Per il terzo evento dellebisognerà aspettare il 13 luglio con lo Scottish Open, che precederà ...

OA Sport

... seconda gara delle Rolex Series del DPTour 2023. Quindi tornerò in America e, dopo una ... Woods è una figura troppo importante per ile per il team a stelle e strisce . Nel 2019 è stato il ...... domenica 15 gennaio alle 07.30 3ª giornata su Sky Sporte Uno. C'E' MOLINARI CAPITANO - ...l'aumento di sei milioni di dollari del bonus riservato ai migliori otto giocatori del DPTour al ... Golf, DP World Tour: ad Abu Dhabi il primo appuntamento con le Rolex Series, presenti Molinari e Migliozzi Superata la Hero Cup, torneo a squadre alla sua prima edizione, è tempo per il primo torneo “convenzionale” del 2023 sul DP World Tour. Si inizia subito “col botto”, con il prestigioso Abu Dhabi HSBC ...Il sogno da realizzare: giocare la Ryder Cup a Roma. E poi la soddisfazione di essere stato, insieme a Guido Migliozzi, tra gli artefici del successo del team dell'Europa Continentale nella prima ediz ...