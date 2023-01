La Gazzetta dello Sport

Più di settee sette: Kvaratskhelia è uno degli unici tre calciatori nei top campionati europei ad esserci riuscito Kvaratskhelia è uno dei pochi nei top 5 campionati in Europa ad aver segnato almeno 7 ...Kvaratskhelia ha all'attivo settee novein 15 presenze in Serie A in questa stagione, con i club italiani incapaci di contrastarlo". Per il Mail sarebbe un acquisto formidabile per Mikel ... Gli assist magici di Abraham, i gol al volo e di potenza di Dybala: le perle contro la Fiorentina Pronostico Milan-Inter, la finale di Supercoppa italiana 2023 è una nuova edizione del derby della Madonnina. Vediamo le scommesse.Luca Vignali è stato ospite ieri sera a SportBiancoblù e ha parlato della situazione del Como. «Quanto valiamo Difficile dare una risposta. So che con il mercato che è stato fatto fosse opinione comu ...