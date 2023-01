Gli Australian Open hanno vietato l’esposizione di bandiere russe e bielorusse

Eurosport IT

Tradita dal dritto e dal servizio, la sua giornata no è finita con un 6 - 3 6 - 2, prima che a Melbourne si fermasseroincontri sui campi scoperti a causa del caldo eccessivo. Per Trevisan è la ...Open in diretta sui canali 210 e 211 Sky FOGNINI - KOKKINAKIS LIVE I risultati di oggi degli italiani Giorgi - Pavlyuchenkova 6 - 0, 6 - 1 Schmiedlova - Trevisan 6 - 3, 6 - 2 Bonzi - ... Delusione Lorenzo Musetti, gli Australian Open rimangono un tabù: Harris vince al super tie-break No a bandiere Russia e Bielorussia La Federazione sportiva "Tennis Australia" ha vietato le bandiere russe e bielorusse agli Australian Open dopo la richiesta… Leggi ...Nel momento decisivo, il tennista romano ha fallito il colpo partita, scatenando la delusione del commentatore ...