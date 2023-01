Giustizia | Zan | ' urgente votare legge su madri detenute | mai più bambini in carcere'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il Parlamento Italiano non può rinviare oltre l'approvazione di una norma che tuteli il rapporto trae figli minori. Lasullen. 62 del 2011, pur nella correttezza degli obiettivi che si era prefissata di raggiungere, ha dimostrato nel corso degli anni tutti i suoi limiti, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico". Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Alessandro Zan, intervenendo a proposito della proposta diche tutela il rapporto frae figli minori. "'Mai piùin' si era detto, ma purtroppo si continua ancora a ripetere, perché è una piaga che tutt'ora attanaglia il sistema carcerario italiano. La ...

Il Sannio Quotidiano

Come fa notare il deputato Pd Alessandro, se la riforma Bonafede fosse abolita tout court , l'... "Con l'odg di Costa, il terzo polo ha consegnato aspetti fondamentali dellaitaliana al ... Giustizia: Zan, 'urgente votare legge su madri detenute, mai più ... Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Il Pd aveva fatto una promessa in merito al superamento della Bonafede sulla prescrizione e l'ha mantenuta con la riforma del processo penale, riforma che tra l'altro preve ...