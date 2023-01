Giustizia | Floridia M5s | ' sulle intercettazioni Nordio smentisce se stesso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Sono passate poche settimane da quando il Ministro dellaCarlo, ospite de 'L'aria che tira' su la7, diceva con assoluta sicumera che 'i mafiosi non parlano al telefono', per giustificare l'attacco alle. Oggi invece lofa sapere che 'lesono indispensabili per il terrorismo e la mafia'. È questo il livello del governo targato Giorgia Meloni: su argomenti decisivi per la vita dei cittadini e del Paese cambiano idea come le stagioni fino a smentire addirittura se stessi". Lo dice la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Barbara