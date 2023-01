(Di martedì 17 gennaio 2023) TMW – . Il lavoro diè appena cominciato e in lista ha già preparato i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Footballnews24.it

Ounahi - Napoli: il club prova a spuntarla tra lerivali Il club che più si sarebbe avvicinato ... Cristiano, infatti, avrebbe posto le basi per un accordo quinquennale sulla base di 2 ...Lui era al Rubin Kazan, costava oltre 30 milioni di euro: il Napoli lo ha seguitoanni e, ... Il Napoli ha bruciato tutti e il grande merito va a'. Il Napoli può fare un pensierino anche ... Calciomercato Napoli, quanti club su Osimhen: Giuntoli lavora su due profili ForzAzzurri.net - TMW - Giuntoli ha due obiettivi per giugno: Beto e Samardzic. Il lavoro di Giuntoli è appena cominciato e in lista ha già preparato i papabili profili che ...Cristiano Giuntoli è stato uno dei protagonisti dell'estate. Il ds del Napoli ha effettuato diversi colpi di calciomercato.