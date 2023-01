Giunge alla fase finale la sfida creativa di Foodies' Challenge | sostenuta da Jacuzzi®

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) - La premiazione del concorso che mette in relazione design e buona cucina è prevista il 18 gennaio, presso l'ADI Museum di Milano Milano, 17 gennaio 2023 – Si svolgerà domani, mercoledì 18 gennaio, presso l'ADI Museum di Milano la premiazione di-contest ideato da Nicola Sardano e sostenuto anche da- che in questa edizione ha messo in gara squadre di chef e progettisti di rilievo per generare un connubio tra sapore e stile. Giunta4ª edizione,ha invitato le squadre in gara a elaborare un piatto per dar vita a veri e propri progetti di cibo, frutto dell'interazione tra competenze e professionalità complementari. Il tema di questa edizione ha tratto ispirazione dall'opera di Dante Alighieri “Il Convivio”, richiamando la ...