Giudice sportivo | in 4 saltano il prossimo turno

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le decisioni deldopo la diciottesima giornata della Serie A Sono 4 i giocatori fermati daldopo le partite della diciottesima giornata della Serie A. Nulla da segnalare in casa Inter con Inzaghi che avrà a disposizione tutti in vista del Monday Night contro l’Empoli. Chi non sarà del match sarà invece l’azzurro Marin che salterà l’ultima di andata per squalifica. Oltre al giocatore empolese fermati anche Dodo (Fiorentina), Teun Koopmeiners (Atalanta) e Dimitrios Nikolaou (Spezia). L'articolo proviene da intermagazine.

...che potrebbero condizionare non poco il futuro della 'Vecchia Signora' a livello. Logo ... peraltro già rigettate dalper le indagini preliminari'. Juventus e l'accusa a Report: la ...Collaboratore de "La Nazione" di Pisa da agosto 2018 Articoli recenti Genoa - Pisa: info prevendita biglietti: Federico Barba fermato per un turno. Resta in diffida Mastinu Parte la ...Contro i campani, a cui mancherà Foulon per squalifica, il bomber si candida per tornare titolare. Il giudice sportivo della lega di Serie B ha fermato per un turno di campionato il difensore del ...Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Multa alla Triestina con le seguenti motivazioni: “€ 200 TRIESTINA per avere circa settecento sostenitori, dei circa mille ...