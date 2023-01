Gisele Bündchen protagonista della nuova campagna di Louis Vuitton

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 gennaio 2023)è stata scelta insieme ad altre modelle come testimonialdiche celebra la collezione realizzata con Yayoi Kusama. La separazione die Tom Brady ha infiammato i tabloid internazionali. Ma la mosembra essere pronta a rimettersi in gioco e lo dimostra ladi. Tra le protagoniste per il lanciobellissima e coloratissima collezionemaison,divide la scena con altre grandi icone come Bella Hadid.. Crediti: ...