Leggi su dilei

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il 17 gennaio di ogni anno ricorre la, una data scelta in onore di Sant’Antonio Abate, santo patrono deiioli. La festa è stata istituita nel 2017, dopo il riconoscimento “L’Arte tradizionale deliuolo napoletano” come Patrimonio culturale dell’umanità da parte dell’Unesco. Un riconoscimento tanto atteso, che ha portato “lanell’Olimpocucina nazionale e internazionale e identifica l’arte deliolo napoletano come espressione di una cultura che si manifesta in modo unico”, per dirla con le parole dell’Agenzia delle Nazioni Unite. Forse il piatto più amato in tutto il mondo, quindi, a cui spesso dobbiamo rinunciare per mantenerci in forma e in salute. A torto, perché la ...