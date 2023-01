Giornata Mondiale della Pizza | come la preferiscono gli italiani

Leggi su lopinionista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Una ricerca AstraRicerche/Findus fotografa i gusti deglie le abitudini di consumo in merito ae sfizi surgelati, tipici delle nostre tradizioni gastronomiche È il cibo popolare per eccellenza, tipicotradizione gastronomica Made in Italy, in cima alle preferenze culinarie degli. Tra rotonde e alla pala, farcite e semplici, extralarge e al trancio, laè un piatto che mette tutti d’accordo anche nella sua versione sottozero, tanto che 8su 10 (85,7%) scelgono di portarla in tavola. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Findus – azienda leader nel settore dei surgelati – ad AstraRicerche, in occasione del lancio delle nuova gamma di pizze firmate Carletto, La Margherita, La Diavola e La Rossa al Trancio, presentata in occasione ...