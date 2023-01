Leggi su napolipiu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lacon le specialità commemorative di: ddaPocho. Il 17 gennaio è celebrata la, un’occasione per onorare Sant’Antonio Abate, protettore deiioli. La città di, famosa per essere la patriapiù conosciuta al mondo, celebra questacon particolare entusiasmo. In questo 2023, la città può anche gioire per la prima posizione in serie A e per la recente vittoria contro lantus....