Giorgia annuncia le date del tour nei teatri lirici e nei palasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) in cui presenterà dal vivo il nuovo disco Blu Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con Blu, un album vero, in bilico tra emozione e ragione,torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo, Blu Live, che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosie l’apertura dei grandi spazi dei. Fuori dai circuiti più battuti e gli schemi preconfezionati del pop, porterà l’artista neid’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica, che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola. Ilvivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei ...

triestecafe.it

Tra questi la presidente del ConsiglioMeloni chevia Twitter "una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario ...si sdoppia per il nuovo tour che accompagnerà l'uscita di Blu, suo nuovo album. Doppio tour per la cantante, che partirà dai teatri lirici. Via dal San Carlo di Napoli, il 2 maggio, fino all'... Giorgia annuncia il nuovo tour live, il 3 giugno LIVE al Politeama ... Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album di inediti che manca dai tempi, era l'autunno del 2016, di "Oronero" (leggi qui la recensione), e raggiungerà il mercato il prossimo 17 ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dal San Carlo al Petruzzelli, dal Regio di Parma all'Opera di Roma passando per i grandi spazi dei palasport e delle ...