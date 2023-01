Giorgi-Schmiedlova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Camilase la vedrà contro Anna Karolinanel secondo turno dell’(cemento outdoor). Dopo lo sfavillante esordio contro Pavlyuchenkova, a cui ha lasciato un solo game, la tennista marchigiana mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada ora la slovacca, proveniente dalle qualificazioni, che al primo turno ha superato un’altra tennista italiana come Martina Trevisan.ha perso l’unico precedente ma scenderà in campo ampiamente favorita. L’azzurra spera di raggiungere il terzo turno per la quinta volta in carriera e, ovviamente – con un’ulteriore vittoria -, di migliorarlo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella notte tra ...

