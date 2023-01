Giocare sull’acqua

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tutto dipende dal modo in cui ci si arriva, chi lo raggiunge in vaporetto dal Canal Grande o, in alcuni casi, per alcune partite, dal Canale della Giudecca, oppure dalle isole, chi da Murano, da Burano, dal Lido, chi addirittura da Mazzorbo e poi quelli che ci arrivano a piedi e questo è il modo che preferisco. Anche a San Siro, quando abitavo a Milano, mi piaceva arrivarci a piedi, è molto bello a un certo punto tirare su la testa e vedere spuntare la costruzione diversa dalle altre, quella verso cui ti stai muovendo, quella per cui ti stai muovendo. Lo stadio che compare di colpo dietro ai palazzi o sullo sfondo dietro l’ospedale San Carlo. A Buenos Aires, la Bombonera quando appare sembra un palazzo in mezzo agli altri, un condominio popolare (e lo stadio non lo è?) giallo e blu. Non ci puoi credere alle migliaia di persone che riescono ad arrivare (e poi andarsene) allo stadio tra ...