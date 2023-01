ilGiornale.it

Forte del fatto suo, ha sottolineato di affrontare la vicenda con molta calma perché " altrimenti non sarei mai potuta venire qui in Australia eilche ho espresso nel match odierno ", ...... faceva fresco e fino a due minuti prima pensavamo di dovercon il caldo estivo di ... "Sono contento solo di essere riuscito a far girare il match col pocoche avevo in questa occasione - ... “Giocare a tennis allunga la vita di 10 anni” 'L'errore al match point decisivo, ma giocare contro un campione come Andy è un piacere', dice il romano MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - ...Partita infinita e molto emozionante sulla Rod Laver Arena. Matteo recupera due set di svantaggio, si mangia un match point al quinto e lascia strada al fotofinish al cinque volte finalista ...