Gino Landi | il coreografo con la febbre del sabato sera - Magazine - quotidiano net

È morto a 89 anni. Grande firma del varietà: da 'Canzonissima' a 'Fantastico' fino all'operetta. E lavorò anche con ...Lorella ha infatti lavorato in prima persona con il regista e coreografo e dunque per lei la morte dirappresenta un dolore personale. scrive Lorella tra ricordi e malinconia. La ... E' morto Gino Landi, coreografo e regista L’ultimo maestro del teatro leggero italiano è morto questa mattina nella sua casa di Roma, all’età di 89 anni. Era malato da tempo.Morto il coreografo e regista Gino Landi. Aveva 89 anni. Ha lavorato con i giganti del cinema e teatro. Storiche le sue trasmissioni: da Sanremo al Festivalbar. Profondo cordoglio in Romagna, ...