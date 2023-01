Gino Landi è morto | addio al coreografo di Sanremo e di Fantastico

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 17 gennaio 2023)a 89 anni,alnoto per programmi famosissimi come il Festival die il Festivalbar. L’artista era nato a Milano il 2 agosto del 1933 e il suo nome di battesimo era Luigi Gregori. Oltre che in televisione lavorò molto anche come registra teatrale. I genitori dierano degli artisti e già in tenera età lo instradarono verso la danza. Iniziò infatti la sua carriera come ballerino, scoperto da Erminio Macario durante la messa in scena di Bulli e Pupe con Fanfulla. Questo lo portò a raggiungere dei risultati straordinari che lo portarono a diventare regista esia a teatro che in televisione oltre che al cinema lavorando con grandissimi artisti come Federico Fellini, Nino Rota, ...