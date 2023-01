Gino Landi | chi era il coreografo che ha collaborato con Fellini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Avrebbe compiuto 90 anni ad agosto:è morto dopo una lunga malattia. Ilitaliano, all’anagrafe Luigi Gregori, ha speso una vita per la danza. A lui dobbiamo grandi coreografie come quelle per diverse edizioni di spettacoli del calibro di Festivalbar, o Sanremo. Ma chi era e qual è stata la sua carriera?e la passione per la danza Figlio di due artisti, che lavoravano negli spettacoli di varietà, si avvicina alla danza sin da piccolissimo. Ma dopo il suo debutto a teatro,capisce che non ama esibirsi in pubblico: per questo decide di dedicarsi interamente alla composizione coreografica. Così inizia la sua carriera teatrale, che non si fermerà solo, appunto, al teatro. Comincerà infatti a lavorare anche per il cinema e la televisione. Nel ...