Gina Lollobrigida | tutti i retroscena dietro la morte dell’attrice

(Di martedì 17 gennaio 2023) : il presunto avvicinamento del figlio e del nipote e la presenza in clinica dell’ex Francisco Javier Rigau Ladilascia un vuoto incolmabile nella storia del cinema italiano. Diva per eccellenza, la sua bellezza e bravura, ma anche il suo essere artista poliedrica, resteranno indelebili nel cuore di. Alla fama intorno alla vita dellaperò si accompagnano anche una serie di vicende personali e giudiziarie, che hanno rappresentato un motivo di grande dispiacere per l’attrice e per gli amici che le erano più intimi. Questa mattina, nel corso di Storie Italiane, il programma di Rai2 condotto da Eleonora Daniele, sono stati analizzati gli ultimi momenti di vita della, si è cercato di far luce sui rapporti con il figlio e il nipote, ma ...

Agenzia ANSA

Venerdì, da fonti certe, si terrà a Roma un'altra udienza a carico di Andrea Piazzolla, il giovane factotum al fianco diper molti anni. Lui, accusato dalla Procura di aver ...Billie Eilish si allena a 'seno nudo' GUARDA LE IMMAGINI Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse sul set di 'Back To Black' LA CARRIERA IN IMMAGINI, addio alla diva del cinema italiano PREMI DELLA CRITICA Critics' Choice Awards, ecco tutti i vincitori LE IMMAGINI DELLA SERATA Lisa Marie Presley, l'ultima apparizione ai Golden ... È morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni - Speciali «Non se n’è andata soltanto una diva del cinema ma una vera star planetaria. Gina Lollobrigida è stata qualcosa che non si può descrivere, per lei hanno perso la testa tutti. Dannatamente bella e con ...Nemmeno il tempo di salutarla per l'ultima volta che si torna in tribunale. Venerdì, da fonti certe, si terrà a Roma un'altra ...