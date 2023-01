Gina Lollobrigida | struggente addio di Sophia all’amica Lollo-Loren | eterne rivali di una sfida mai lanciata

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’dialle scene della vita mette la parola fine alla leggendariatà tra lae la, le due dive del cinema italiano che l’immario ha sempre ritratto come antagoniste in lotta per la conquista dello scettro della più amata tra le stelle della settima arte. Una competizione, quella tra le due dive italiane più popolari del periodo postbellico, riper decenni dal gossip e dalla cronaca spettacolare, ma che nessuna delle due famosissime contendenti ha mai ufficialmente accreditato. Due simboli della bellezza mediterranea che il cinema ha eletto a icone di talento e prorompente fascino italiano nel mondo. Oggi allora, a conferma che su quella, per cui nessuna delle ...