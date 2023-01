Gina Lollobrigida | scatta la rissa dopo la morte | tutta colpa del patrimonio?

Agenzia ANSA

, morta oggi a 95 anni, è stata una delle dive italiane più popolari del periodo postbellico (dapprima in concorrenza con Silvana Pampanini, quindi con Sophia Loren), negli anni in ...Venerdì, da fonti certe, si terrà a Roma un'altra udienza a carico di Andrea Piazzolla, il giovane factotum al fianco diper molti anni. Lui, accusato dalla Procura di aver ... È morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni - Speciali Mattino Cinque, imprevisto in diretta: salta le luce in studio Oggi Federica Panicucci è tornata come di consuetudine alla conduzione della seconda parte ...La morte di Gina Lollobrigida e il suo patrimonio milionario hanno scatenato le prime pesanti liti. Ecco cosa è successo ...