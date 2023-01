Gina Lollobrigida | Rino Barillari | «Lei era la moda | tutti la imitavano Altro che Ilary | Chiara Ferragni e Belen»

(Di martedì 17 gennaio 2023) «Non se n’è andata soltanto una diva del cinema ma una vera star planetaria.è stata qualcosa che non si può descrivere, per lei hanno perso la testa. Dannatamente bella e con una femminilità che ha fatto la storia.che queste presunte starlette di oggi, comeBlasi,, di cui nessuno sa niente davvero… non hanno la storia»., il re dei paparazzi della Dolce Vita, piange come se avesse perso una persona cara, di famiglia. Centinaia di foto diventate iconiche come laescono ora dal suo archivio: «Non dimenticherò mai che mi ha aiutato negli anni difficile della mia vita da fotografo, quando dovevo sbarcare il lunario. E ...

la Repubblica

Iva Zanicchi spiazza tutti. Con il suo modo di fare, spesso diretto, schietto e verace, la cantante ha commentato a Bella Ma la triste notizia della morte di. Di fatto la Zaniccchi addolorata per la scomparsa dell'attrice che ha fatto la storia del cinema italiano, si lascia andare a una considerazione che ha il sapore della gaffe: '...TARQUINIA - Era il 1972 e una splendida, allora quarantenne, apparve in città, Prescelta da Comencini per interpretare La Fata Turchina in uno dei film più amati della cinematografia italiana, "Le avventure di Pinocchio" . ... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano Si terrà giovedì 19 gennaio alle ore 12:30 presso la chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma il funerale per l'ultimo saluto a Gina Lollobrigida, la diva del cinema scomparsa oggi, 16… Leggi ...(Adnkronos) - Per Sophia Loren la scomparsa di Gina Lollobrigida è stato un duro colpo. ''Ieri ero molto addolorata e non mi venivano le parole'', spiega l’attrice all’Adnkronos che oggi desidera ...