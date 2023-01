Gina Lollobrigida | quanto vale il suo patrimonio e a chi spetterà | cifre da urlo

la Repubblica

In studio c'erano, il suo avvocato Antonio Ingroia e l'amica da più di vent'anni, Mara Venier . Che ricordo ha di quell'intervista 'Quella volta l'ho trovata meno combattiva, ...Addio a, anche la Russia piange l'attrice che baciò Jurij Gagarin Cultura 16 Gen 2023 Russia Beyond Boris Kaufman/Sputnik È stata una delle attrici straniere più amate in Russia. Il bacio ... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano L’Empoli batte 1-0 la Sampdoria in uno scontro diretto importante che lancia i toscani verso la salvezza. Una gara equilibratam con la Samp che si giocava grosse chance per riaprire i discorsi salvezz ...A lei l’ultima intervista, la più dolorosa, quella delle lacrime e dell’umiliazione. Quella in cui la diva, considerata ormai fuori controllo dal figlio Milko Skofic, e ...