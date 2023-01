Gina Lollobrigida | parla il suo “figlioccio” | “Ero pronto a donarle il mio rene quando il medico mi ha detto che era morta Ora sento la sua voce | mi chiama”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il “” diall’età di 94 anni – si sfoga contro l’ex “marito” Javier Rigau. Il 35enne Andrea Piazzolla, factotum della Lollo, da dodici anni residente assieme alla sua fidanzata proprio nelle stanze della villa dell’attrice sull’Appia Antica a Roma, ha raccontato al Corriere gli ultimi giorni di vita della diva e ciò che potrà accadere di fronte all’apertura del testamento. Piazzolla ha spiegato che proprio nelle ore in cui la star mondiale del cinema esalava gli ultimi respiri, lui aveva contattato una Pisa per capire se fosse una possibile donazione del proprioalla Lollo sofferente. “Ancora non mi rassegnavo al fatto che se ne stesse andando. Così, dopo avercito, ho subito telefonato al professore che la stava ...

Agenzia ANSA

, morta oggi a 95 anni, è stata una delle dive italiane più popolari del periodo postbellico (dapprima in concorrenza con Silvana Pampanini, quindi con Sophia Loren), negli anni in ...L'ex marito dell'attrice, Francisco Javier Rigau, avrebbe aggredito un amico che voleva ... È morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni - Speciali Mattino Cinque, imprevisto in diretta: salta le luce in studio Oggi Federica Panicucci è tornata come di consuetudine alla conduzione della seconda parte ...La morte di Gina Lollobrigida e il suo patrimonio milionario hanno scatenato le prime pesanti liti. Ecco cosa è successo ...