Gina Lollobrigida | l’unica diva italiana a non aver sposato un produttore

(Di martedì 17 gennaio 2023) La morte di, aveva 95 anni. Molto bello il pezzo di Maurizio Porro per il Corriere della Sera. Inimitabile, Lui, detta, è statafra le nostre dive a none un maritoin casa, solo un medico, Milko Skofic, con cui si fidanza a vent’anni nel 1947 e sposa il 14 gennaio 1949 al Terminillo: separazione nel 1971. Non fu matrimonio d’amore, confessò, ma una riparazione alla vergogna provata per lo stupro avvenuto, vergine 18enne, da parte di un suo ex, calciatore della Lazio: una vicenda segreta confessata solo dopo anni. La sua carriera coincide con un’Italia che muta a vista nel miracolo economico, si passa dai fotoromanzi ai tascabili, il Paese esporta le maggiorate. Con la Pampanini, la Lollo è ...

la Repubblica

...Looks like you have blocked notifications! Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (17) Ferrari Competizioni GT Potrebbe piacerti anche Morta: ...La diva, morta ieri a 95 anni , giunge a bordo di una Pagani Zonda, accompagnata dal costruttore Horacio Pagani, e poi si fa fotografare con il presidente di 1000 Miglia srl, ... Morta Gina Lollobrigida, la "bersagliera" del cinema italiano Tragedia a Velletri, dove un uomo di 51 anni si è impiccato al portico di casa poche ore dopo aver avuto una accesa discussione con la moglie. La lite era sfociata in un'aggressione ...Si terrà giovedì 19 gennaio alle ore 12:30 presso la chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma il funerale per l'ultimo saluto a Gina Lollobrigida, la diva del cinema scomparsa oggi, 16… Leggi ...