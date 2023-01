leggo.it

...niente.' Caparbiamente, e si sa che la libertà non è mai gratis. Caspita, ho già finito lo spazio. Ma sarebbe sempre troppo poco. Come la limiti, in che modo la riquadri, una cosìdegli ...era felice che ci fosse lui nella sua vita. Sono stata testimone di tanti loro momenti insieme, tante cene: lei stravedeva per lui e lui per lei. Ne sono certa'. Ricordi belli ne ha 'Certo, a ... Gina, libera e senza confini Famosa al punto che in Francia per dire seno, dicevano le Lollos. Amata al punto che fino a oggi siamo interessati a lei. Simpatica al punto di scherzare sui suoi amori. Vivace e presente a se stessa.A lei l’ultima intervista, la più dolorosa, quella delle lacrime e dell’umiliazione. Quella in cui la diva, considerata ormai fuori controllo dal figlio Milko Skofic, e ...