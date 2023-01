Gianni Nazzaro | la vedova fa causa allo Stato | “Tumore ai polmoni per le sigarette”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ladel cantanteha deciso di faree alla Philip Morris perché lehannoto ilal polmone al marito. Il famoso cantante scomparve nel luglio del 2021 in seguito proprio alla malattiata dal fumo. A Repubblica la moglie dell’artista svela: “Abbiamo validi motivi per pensare che sia morto per il fumo. Lui non doveva fumare, ma non può essere solamente una sua responsabilità. Queste multinazionali vendono veleno, un veleno che crea prima dipendenza e poi morte”. Nada Ovcina aveva sposato negli anni settanta il cantante per divorziare subito dopo. I due però si erano risposati in ospedale poco prima della morte dell’artista. Ladi ...

"Siamo pronti a fare causa alla Philip Morris, mio marito è morto per colpa di quelle maledette sigarette". Promette battaglia Nada Ovcina , la donna che per due volte ha sposato, cantante e attore, famoso soprattutto negli anni Settanta.si è spento il 27 luglio del 2021 al policlinico Gemelli per un tumore ai polmoni. Nada Ovcina è la donna che per due volte ha sposato. Il cantante e attore è morto il 27 luglio del 2021 al policlinico Gemelli per un tumore ai polmoni . I due si erano separati dopo il matrimonio. Poi le seconde nozze poco prima che ... "Gianni Nazzaro ucciso dalle sigarette". La vedova fa causa alla Philip Morris Parla Nada Ovcina, moglie del cantante e attore morto nel 2021 per un tumore ai polmoni: "Non doveva fumare ma non è solo colpa sua. Le ...