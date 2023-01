Gianni Lepre nominato consigliere del ministro della Cultura Sangiuliano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il professorè statodelGennaro. Con questo incarico il noto economista, che tra le altre cose è opinionista del Tg2, notista dell’Agenzia di Stampa Italpress e Agenzia Stampa Italia, presidenteCommissione Reti e Distretti Produttivi di Odcec Napoli e Vice presidente del Centro Studi per l’Artigianato di Casartigiani Napoli, si occuperà di piccole e medie imprese, reti e distretti produttivi e dell’artigianato d’eccellenza. “Sono immensamente grato alper questa nomina – ha commentato– Mi spenderò, come è nella mia abitudine fare, al servizio del Paese, e del suo immenso e variegato ...

Gianni Lepre nominato consigliere del ministro della Cultura ... Il professor Gianni Lepre, noto economista, è stato nominato Consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.