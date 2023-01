Gianluca Ginoble | che lusso! Lo invidiano tutti e lui non ha badato a spese | FOTO

(Di martedì 17 gennaio 2023)vive nel lusso sfrenato e certelo dimostrano! Il baritono del fortunato trio Il Volo non haper la sua casa e ha comprato un appartamento lussuosissimo dove vivere in pace, lontano dai paparazzi. Si tratta di una casa meravigliosa, da fare invidia a. Ora che ha raggiunto il successo,si è concessogli sfizi che prima non poteva permettersi. Il baritono de Il volo ha condiviso alcuni scatti della sua casa che hanno resoinvidiosi: si tratta di un appartamento bellissimo, curato nei minimi dettagli. Di certo il ragazzo se lo merita: coi suoi due compagni di successi,ha dato prova del suo immenso talento ...

Fortementein.com

Musica, moda e cinema nella vita di. La musica c'è ormai da anni, da quando dopo la fortunata partecipazione al talent di Rai 1 'Ti lascio una canzone',cominciò a far parte del trio formato da altri due ...... ha stupito davvero tutti, chi l'avrebbe mai detto! Da diversi anni il trio musicale ha riscosso un successo a livello internazionale, ogni giorno Piero Barone, Ignazio Boschetto e... Gianluca Ginoble: che lusso! Lo invidiano tutti e lui non ha badato a ... Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Gianluca Ginoble, arriva la lieta notizia che nessuno si aspettava. Ecco cosa ha dichiarato in pubblico il famoso cantante de Il Volo ...