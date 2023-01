Giaele ‘sfruculia’ Andrea e prepara la croccante dinamica della settimana | “Se ti devi dichiarare fallo adesso!”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 17 gennaio 2023) Già da qualche giorno, nella Casa del GF Vip non è passato inosservato l’avvicinamento traDe Donà eMaestrelli. La Vippona è tra i concorrenti finiti in nomination e rischia di uscire dalla spiatissima Casa. Proprio in vista di tale possibilità, nelle ultime oresi è divertita a ‘sfruculiare’ il suo nuovo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.