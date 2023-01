Giaele De Donà stuzzica Andrea Maestrelli | “Potrebbe essere l’ultima ”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, lunedì 16 gennaio,Desi sono appartati per farsi alcune confidenze e, a un certo punto, la Vippona lo ha esortato eto dicendogli di darsi una mossa. Ma per cosa? Non ci resta che scoprirlo!interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le confidenze traDeCome dicevamo prima, dopo la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5,Desi sono avvicinati e hanno iniziato a farsi delle confidenze. Nello ...