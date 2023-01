Gf Vip | Oriana e Daniele litigano nella notte | la scena choc in giardino Cos' è accaduto dopo la puntata

(Di martedì 17 gennaio 2023) È stata unamovimentatalain direttacasa del Grande Fratello Vip. Finito il serale non sono mancate le tensioni che hanno visto litigare diversi...

leggo.it

Comportamento che è stato criticato in diretta anche da Antonino Spinalbese : Leggi anche Daniele Dal Moro furioso controMarzoli dopo la diretta del GfDure affermazioni che hanno ...Dal Moro prima attacca Milena Miconi, poi se la prende con Marzoli e Nicole Murgia. E alla fine offende la ... Gf Vip, brutta scena con il cibo: Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi protagonisti di un momento Daniele Dal Moro mette in guardia la concorrente vip: "Devi darti una svegliata" La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata senza ombra di ...Sono numerosi i telespettatori del Grande Fratello Vip che se la sono presa per quanto avvenuto dopo l’ultima puntata del reality show, quando diversi concorrenti del programma hanno ...