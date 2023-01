GF Vip Night | Nikita Pelizon si scusa con Alberto De Pisis

NEVEITALIA.IT

Edoardo Tavassi non è riuscito a nascondere la sua delusione per l'esito del GF Gamesvoltosi ieri sera. Il concorrente romano della settima edizione del Grande Fratelloha infatti duramente criticato il comportamento di alcuni Vipponi che, anziché divertirsi e contribuire ......"farsi una vita" (peccato che il concorrente del Grande Fratellonon faccia altro che citarla e metterla in mezzo). Onestini sminuisce Nikita e tira in ballo Ivana Mrazova Dopo il GF Game... A Corvatsch divertimento ogni venerdì sera con la Snow Night L’atteggiamento di Nikita continua ad infastidire Onestini Al termine del GF Game Night , dispiaciuto per la situazione tra i due VIP, Attilio prova a far riflettere l’influencer sul perché… Leggi ...Al Gf Vip, Antonella Fiordelisi si è esibita cantando la sua canzone DINDAN durante una serata di giochi e allegria in Casa: ecco la reazione del web ...