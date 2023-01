GF Vip | la drammatica rivelazione | “In galera per mafia”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Durante la puntata del GF VIP di lunedì sera, un concorrente ha rivelato retroscena molto amari della sua famiglia. Si parla diIl GF VIP è ormai in piena corsa. Iniziato a settembre, ha vissuto momenti di grande tensione, come quelli relativi al bullismo subito da Marco Bellavia e alle conseguenti punizioni ed eliminazioni. GF VIP,di un concorrente (periodicoitaliano.it)Centrali, poi, sembrano essere le relazioni. Quella che più ha fatto chiacchierare è tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che, dopo settimane di alti e bassi tremendi, han posto fine alla loro relazione. Anche l’avvicinamento tra Oriana e Daniele Dal Moro, però, fa chiacchierare, così come quello tra Micol ed Edoardo Tavassi. In Casa, però, c’è anche un concorrente che si porta sulle spalle il peso di un passato ...

NewsCinema Magazine

... Amal Alamuddin, è stato ringraziato pubblicamente dagli assessori di un villaggio francese che, in gran segreto, aveva aiutato con una cospicua donazione , in seguito all'alluvionedel ...Il programma approfondisce i principali fatti di cronaca che accadono nel nostro Paese ma raccoglie anche le confessioni e le storie appunto die della gente comune. Proprio nella trasmissione in ... “Mia madre urlava, pensavo fossero i ladri”: dramma in casa Flavio Insinna | Ha visto la morte ... Davide Donadei ex fidanzata: dopo mesi di silenzio Chiara Rabbi ha detto la sua sulla storia con l'ex fidanzato, o meglio sul modo di affrontare la ...Ha lasciato la terapia intensiva Alice Campello: è Alvaro Morata a postare sui social lo scatto più dolce Una notizia, la più bella, la nascita di una nuova vita. Un’altra, la più drammatica, le condi ...