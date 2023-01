Gf Vip | la confessione d’amore di Alberto per Edoardo | «In lui ho ritrovato la carezza che mi è mancata»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come accadde a Tommaso Zorzi con Francesco Oppini, anche in questa edizione del Grande Fratello Vip è nato un amore non corrisposto, quello traDe Pisis eDonnamaria, attuale compagno di Antonella Fiordelisi. L’influencer ha confessato a Signorini durante la diretta di lunedì sera tutti i suoi tormenti interiori. Amore impossibile Dopo averne fatto cenno qualche mese fa mentre era in isolamente a causa del Covid,de Pisis, su invito di Signorini parla per la prima volta dei suoi sentimenti perDonnamaria. Tra i due c’è una bella amicizia, ci sono stati anche dei momenti di vicinanza che hanno risvegliato invecchi dolori. Cosa è accaduto Questo amore non corrisposto ha fatto sì chesi chiudesse e non vivesse bene la casa del Grande ...

