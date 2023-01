leggo.it

GF, Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: 'Fuori di qui capirai che la vincente tra me e te non sei tu' GF, 16 gennaio: Dana eliminata Amore impossibile Dopo averne fatto cenno qualche mese ...A questo si aggiunge il fatto che i giornali e anche i paparazzi cercano di scoprire cose dei... L'amatissima attrice ha fatto una difficilee ha raccontato il suo dolore: 'Ho avuto 9 ... Gf Vip, la confessione d'amore di Alberto per Edoardo: «In lui ho ritrovato la carezza che mi è mancata» Davide Donadei ha un passato ingombrante, ma non inedito, che riguarda la sua infanzia e il rapporto con il padre. Dopo averlo accennato a Uomini e Donne anche Alfonso Signorini ne ha ...Come accadde a Tommaso Zorzi con Francesco Oppini, anche in questa edizione del Grande Fratello Vip è nato un amore non corrisposto, quello tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria, ...