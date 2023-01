GF Vip | il padre di Antonella spiazza dopo la diretta | la drastica decisione

ilmessaggero.it

Ecco perché mia figlia scelse di vivere con il" Questi '' paiono in cerca di unche non c'è più, desiderosi di clemenza o, peggio, anelano a un pertugio nel quale poter cercare un ......Donadei ha avuto un'infanzia molto difficile sin dai primi anni della sua vita a causa del... In quel periodo, come ha raccontato durante la puntata di lunedì sera del Grande fratello, Davide, ... Gf Vip, Davide Donadei: «Mio padre in carcere per mafia per 10 anni. Ho subito conseguenze di scelte non mie» Dopo la diretta in prime time del Grande Fratello Vip 7, polemiche e liti ... Sui social invece hanno fatto discutere le uscite del padre di Antonella Fiordelisi (che si è addirittura cancellato da ..."Le vere trasgressioni si fanno in silenzio, al buio, non prevedono la parte del pentito che si confessa..." - dal blog di M. Montanari ...