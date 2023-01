leggo.it

GF, Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: 'Fuori di qui capirai che la vincente tra me e te non sei tu' Infanzia difficile Davide Donadei ha avuto un'infanzia molto difficile sin dai primi anni ...A questo si aggiunge il fatto che i giornali e anche i paparazzi cercano di scoprire cose dei... L'amatissima attrice ha fatto una difficile confessione e ha raccontato il suo: 'Ho avuto 9 ... Gf Vip, il dolore di Davide: «Mio papà in carcere per mafia, mia madre è stata la mia roccia» Il mondo dello spettacolo piange la morte di Gina Lollobrigida. Da Pippo Baudo e Sophia Loren fino a Vladimir Luxuria e Sabrina Impacciatore.Pippo Baudo, Ornella Muti, Vladimir Luxuria e molti altri hanno ricordato con commozione la celebre diva Gina Lollobrigida.