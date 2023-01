GF Vip | Davide Donadei traccia la linea della vita | Mio padre ci ha abbandonati

Libero Magazine

Al 'Grande FratelloDonadei traccia la sua linea della vita, segnata principalmente dalla mancanza del padre e dalle tante difficoltà vissute durante l'infanzia, fino al momento della sua rivincita personale ...Arrivato nella casa del Grande Fratelloda poche settimane,Donadei ha parlato prevalentemente della sua relazione con la ex Chiara Rabbi. Conosciuto per essere stato uno degli ultimi ... Gf Vip 7: bene Alberto e Davide, qualcuno svegli George Grande Fratello Vip 7, eliminato 28a puntata di lunedì 16 gennaio: tutte le percentuali, chi ha avuto la peggio e chi è a rischio.Davide Donadei ha un passato ingombrante, ma non inedito, che riguarda la sua infanzia e il rapporto con il padre. Dopo averlo accennato a Uomini e Donne anche Alfonso Signorini ne ha ...