Gf Vip | Daniele Dal Moro ' smaschera' Oriana Marzoli e spiffera una cosa detta sotto le coperte

ilmessaggero.it

Di fronte al salvataggio della Murgia, Oriana Marzoli ha esultato e festeggiato, causando una reazione diDal Moro . Gf, il dolore di Davide: 'Mio papà in carcere per mafia, mia madre è ...... GF, Antonino Spinalbese nel mirino dei telespettatori: il gieffino ha avuto contatti con ... I dubbi sono sorti in seguito ad una conversazione traDal Moro e il diretto interessato. Questa ... Gf Vip, Daniele Dal Moro punisce Oriana «Stare vicini si può fare, ma con le regole mie» La furia di Daniele dal Moro contro Oriana Marzoli al GF VIP 7: è finita tra i due o non è mai iniziata Nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 7 del 16 gennaio 2023, Daniele dal Moro e Orian ...Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Dana Saber è stata eliminata dopo essere arrivata al ballottaggio con Nicole Murgia. Di fronte al salvataggio della Murgia, ...