(Di martedì 17 gennaio 2023) ChitraGoich,Ciupilan,Altobello,Pelizon,De Donà eDe Pisis? Nomination affollata, quella dell’ultima puntata del GF Vip 7 del 16 gennaio 2023. Alla domanda sono chiamati a rispondere i telespettatori in vista della prossima puntata che sarà eliminatoria. GF Vip 7, si vota per l’eliminato:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

leggo.it

Leggi Anche Patrizia Rossetti torna al 'GF' per il confronto conGoich: 'Mi hai delusa' Leggi Anche 'GF', Nikita Pelizon rivede l'ex compagno Valerio: 'Ti sostengo, ora conquista la ...Ascolta questo articolo Nella prima parte della settima edizione del ' Grande Fratello', il reality show in onda su Canale 5, il rapporto traGoich e Patrizia Rossetti è stato molto normale, in cui le due si sono sempre considerate delle importanti amiche e non si separavano ... GF Vip, Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: «Fuori di qui capirai che la vincente tra me e te non sei tu» Grande Fratello Vip 7, eliminato 28a puntata di lunedì 16 gennaio: tutte le percentuali, chi ha avuto la peggio e chi è a rischio.GF Vip 7, Wilma, George, Sarah, Nikita, Giaele o Alberto: chi vuoi salvare Il SONDAGGIO sull'eliminato è già aperto: vota!