Gf Vip 7 | un’ex Vippona contro Antonella Fiordelisi | “Dovrebbe scendere dal piedistallo | era partita bene ma poi…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Selvaggia Roma, ospite nella 54esima puntata di Casa Pipol, ha detto la sua su svariati argomenti, anche commentando in modo piccato una concorrente del Gf Vip 7. Prima di tutto, Amedeo Venza ha chiesto all’ex volto di Temptation Island di rivelare qualche dettaglio su Vincent Arena, il nuovo fidanzato di Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style. A quanto pare, l’uomo sarebbe una vecchia conoscenza di Selvaggia che, svelando un episodio che lo ha visto coinvolto poco tempo fa, ha sottolineato di non credere alla genuinità della storia con Letizia. Abbiamo avuto più di dieci anni d’amicizia. Poi, sinceramente, non l’ho più frequentato Vincent. Abbiamo avuto dei battibecchi perché lui è un po’ una bandiera. All’epoca, mentre era fidanzato con una ragazza che ha fatto con Temptation Island, chiese a una mia carissima amica di mandare uno screen a Deianira Marzano per fare un ...