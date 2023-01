GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 28 | “Non parliamo di femminismo please”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dai ragazzi che forse a sto giro ci liberiamo davvero di Nonni’. Non ha più il biglietto di ritorno e quindi avanti tutta è il momento giusto!!! Non iniziate a dire “no ma a sto giro buttiamo fuori pinco pallo tanto nonni’la buttiamo fuori al prossimo televoto” perché non lo accetto. Ragazzi no! Non ci sarà una prossima volta a breve distanza, mandiamola a casa ora! Vi rendete conto che questo gf deve arrivare fino ad aprile? Ma sono proprio sicuri di questa decisione? Io ieri sera non so come ho fatto a stare sveglia sinceramente. La noia mamma mia. Eppure avrebbero un sacco di cose da mostrare perché i vipponi si scannano ogni santo giorno. Per quanto abbia amato l’asfaltata di Patty lipstick a Wilma c’era proprio bisogno di un loro confronto? Ma a noi dell’incontro di Nikita con l’ex del quale non ci ricordavamo neanche più, cosa può interessare? Per me questi sono blocchi inutili ...