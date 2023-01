GF Vip 7 | gli spettatori e quella voce alla fine nella sigla | “Sono folli” – VIDEO

(Di martedì 17 gennaio 2023) Una nuova puntata del GF Vip è andata in ondaserata di ieri, lunedì 16 gennaio 2023. E propriodi tale appuntamento una grande sorpresa ha lasciato spiazzati i tele. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? I nominati della settimana al GF Vip Una puntata davvero scoppiettante del GF Vip 7 è andata in ondaserata di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento i telehanno avuto modo di assistere ad una serie di colpi di scena. Prima di ogni cosa l’eliminazione di Dana Saber, una delle concorrenti più discusse di questa edizione che in diverse occasioni ha discusso con gli altri inquilini della casa. In seguito Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti che anche nel corso della puntata della prossima settimana un concorrente dovrà ...

La puntata di ieri sera del Grande Fratelloè stata senza ombra di dubbio assai movimentata. Difatti i colpi di scena e le liti si sono ... Una volta finita la lunga direttainquilini della casa ..."Ma state beneartisti sono qui per fare arte, vi rendete conto che non sono qui per soddisfare i vostri standard di bellezza, ma per fare arte E questo corpo è arte . Faccio quello che voglio ... Giovanni Ciacci, la malattia dopo il Gf Vip: «Ho avuto pensieri brutti: soffro di attacchi di panico e sono in Daniele e Oriana tornano a confrontarsi faccia a faccia e lui tira in ballo Luca Onestini: “Si vede che ti piace Luca”. Lei nega ma lui non le crede.Per quest'anno Mediaset non depone le armi nella lotta all'auditel contro la Rai nella settimana di Sanremo. Dopo 20 anni di armistizi fatti di palinsesti modificati per ...