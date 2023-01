Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria lancia una frecciatina a Daniele Dal Moro | “Non è che si deve vergognare ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 17 gennaio 2023)ha commentato il comportamento diDalnella Casa del Grande Fratello Vip 7. Il volto di Forum, parlando questa mattina con Luca Onestini, Nicole Murgia e Oriana Marzoli, ha esposto la sua opinione su quella che lui ritiene essere una contraddizione nell’atteggiamento del veneto. Dal, infatti, ha sempre sostenuto di non avere interesse a creare ‘dinamiche’ esclusivamente per apparire nei videoclip mandati in onda in puntata. Eppure,ha rilevato che, nei fatti, l’imprenditore sia coinvolto in quasi tutte le discussioni nella Casa. Ha infatti sottolineato cheha litigato spesso con Oriana, con Nicole e, proprio ieri notte, con Milena Miconi. Inoltre, trascorrerebbe la maggior parte del tempo nel loft di Cinecittà a ...